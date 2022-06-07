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Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüsü devrildi: 6 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Başakşehir’de seyir halindeki servis minibüsü devrildi: 6 kişi yaralandı
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İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Olimpiyat Bulvarı yan yolda ilerleyen 34 LCE 824 plakalı servis otobüsü, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

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