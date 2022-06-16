Başakşehirliler Çevre Festivali’nde buluştu

Başakşehir Belediyesi, kapsamlı bir çevre festivaline ev sahipliği yaptı. Başakşehir Çevre Festivali binlerce çevre gönüllüsünün katılımıyla adeta bir şölene dönüştü. Son bir yılda yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki okullarda çeşitli yarışmalar düzenlendi, işletme ve site yönetimleri geri dönüşüm çalışmalarına destek verdi. Yarışmalarda geri dönüşüme katkı sağlayan en çevreci okullar ve öğrenciler ile site yönetimleri ve işletmeler ödüllendirildi. Festivale “Deniz Çöpçüsü” olarak tanınan doğa tutkunu Şinasi Yelkenci ve oyuncu Lemi Filozof’un yanı sıra sosyal medya fenomenleri de yer aldı.

“SIFIR ATIĞIN MİMARI BAŞAKŞEHİRLİLER”

Geri dönüşümün vücut bulduğu Çevre Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, geri dönüşümün önemine vurgu yaptı. Sıfır atığın asıl mimarlarının Başakşehirliler olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımız sizlerle anlam kazandı. Sizin desteğiniz ve geri dönüşüm sevginiz sayesinde bugünlere geldik” dedi.

“SIFIR ATIK BAŞAKŞEHİR’DE ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ”

Geri dönüşüm alanında önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Hedefimiz, sıfır atığı teknik bir proje olmaktan çıkarıp, bir yaşam kültürüne dönüştürmek. Hedeflerimize yaklaşmak adına yeni tesisler kurduk. Atık toplama noktaları oluşturduk. Teknolojiyi doğanın hizmetine sunduk. Sıfır atık Başakşehir’de ete kemiğe büründürdü. Bundan sonra da bir yaşam biçimi olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Başakşehir Belediyesinden geri dönüşüm başarısı