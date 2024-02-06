Başhekimlere de performans geliri uygulanacak

Yumurta haşlamak, göründüğü kadar basit olmayabilir. Hem mükemmel kıvamda haşlanmış bir yumurta elde etmek, hem de çatlamayı engellemek bazen oldukça zor. Yumurta haşlarken yapılan yaygın bir hata, çatlamasına sebep oluyor. Genellikle bu detay göz ardı edilse de oldukça riski. Peki, yumurta neden çatlar, nasıl kaynatılır? İstediğiniz kıvamda yumurtalar pişirebilirsiniz... . İşte yumurtanın çatlamasına neden olan o hata.