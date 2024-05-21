Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 3 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Burhaniye-İzmir Kara Yolu'nda seyir halindeki Hasan Özkaya idaresindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarpan ardından yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyona çarptı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.