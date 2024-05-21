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Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 3 ölü

Balıkesir-İzmir Karayolu’nda bir otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:25 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Balıkesir-İzmir Karayolu’nda yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı.
Balıkesir-İzmir Karayolu’nda yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Burhaniye-İzmir Kara Yolu'nda seyir halindeki Hasan Özkaya idaresindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarpan ardından yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyona çarptı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Hasan Özkaya (22), Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehirakyay (22) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



#trafik kazası
#başıboş köpek
#Vefat
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