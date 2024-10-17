Başıboş köpek çetesi barınak bastı

Güya hayvan haklarını korumak için çeteleşenlerin sayısı artıyor. Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Hayvan Barınağı’nı basan bir grup, zabıtayı bıçaklayıp veteriner işleri müdürünü darbetti.
Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Hayvan Barınağı’nda 13 Ekim’de ‘çok sayıda ölü, hasta bakımsız kedi ve köpek var’ iddiasıyla algı oluşturan sözde hayvansever bir grup, barınağı bastı. Görevli zabıtayı bıçaklayan gurup, veteriner işleri müdürünü darbetti. Barınaktaki tıbbı malzemeyide gasbeden grup, koruma altında bulunan 295 hayvanı çaldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım olay ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yıldırım, “Bu provokasyon sırasında bir zabıta personelimiz bıçaklanmış ve hastanede tedavi altına alınmış, veteriner işleri müdürümüz darbedilmiştir. 415 bin TL’lik cerrahi ekipmanlarımız ve ilaçlarımız gasbedilmiştir” diye konuştu.
ORGANİZE OLMUŞLAR
Barınağa ilk olarak art arda 5 aracın organize olmuş şekilde geldiğini belirten Yıldırım, “Araçlardan inen insanların çoğunun içi dolu sırt çantaları mevcuttu. Açık kedi barınağının etrafında hiçbir belediye görevlisi yokken bir müddet bekleyip sonra 'Ölü hayvanlar var' diye bağırarak, işleme başlıyorlar. Olay sırasında, veterinerlerimizin onayıyla gömülmesi planlanan 4 kedi ölüsü barınaktan dışarı çıkarılıp ve sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşımlar yapılıyor” dedi. Yıldırım, olay sırasında çalınan sahipsiz hayvanların geri getirmelerini istedi. Olay sırasında yasa dışı yollarla barınaktan 151 köpek ve 144 kedinin çalındığına dikkat çeken Yıldırım, bunlar içerisinde kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplenilmesi yasak olan tehlikeli ırkların da olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bu hayvanların izinsiz bir şekilde barınaktan çıkarılması, halk sağlığını tehlikeye atan son derece sorumsuz bir davranıştır ve kabul edilemez” şeklinde konuştu.
415 BİN TL'LİK CERRAHİ EKİPMAN GASBEDİLDİ
Arbede sırasında bıçaklanan bir zabıta personelinin hastanede tedavi altına alındığına, Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'un da darbedildiğine dikkati çeken Yıldırım, bakımevinde yağmalama yapıldığını, değeri yaklaşık 415 bin lira olan cerrahi ekipmanlar ve ilaçların gasbedildiğini vurguladı. Yıldırım, bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemlerin sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep etti.
Çete algı yaptı
- Ümraniye Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, “Maalesef muayene ve tedavi işlemlerimizde başarısız olduğumuz çıkabiliyor. Bu hayvanların da bedenlerinin, bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu da mevzuatta bize söylendiği şekilde toprağa gömerek, yapıyoruz. O gün bu alana da girilip görüntüler çekildi. Burası kazılmış ve bir köpek kafatası bulunmuş. Burası mevzuat dahilinde yapmış olduğumuz bir gömü alan” diye konuştu. Klinikte çalışan bir veteriner hekim, 3 yıldır barınakta tedavisi devam eden ve durumu iyi olan yasaklı ırk bir köpeğin barınaktan çalındığı ve instagramdaki SOHAYKO derneği sayfasından o köpeğin öldüğüne dair görüntülerin paylaşıldığını söyledi.