Başıboş köpek çetesi barınak bastı

Ümraniye Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, “Maalesef muayene ve tedavi işlemlerimizde başarısız olduğumuz çıkabiliyor. Bu hayvanların da bedenlerinin, bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu da mevzuatta bize söylendiği şekilde toprağa gömerek, yapıyoruz. O gün bu alana da girilip görüntüler çekildi. Burası kazılmış ve bir köpek kafatası bulunmuş. Burası mevzuat dahilinde yapmış olduğumuz bir gömü alan” diye konuştu. Klinikte çalışan bir veteriner hekim, 3 yıldır barınakta tedavisi devam eden ve durumu iyi olan yasaklı ırk bir köpeğin barınaktan çalındığı ve instagramdaki SOHAYKO derneği sayfasından o köpeğin öldüğüne dair görüntülerin paylaşıldığını söyledi.