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Başıboş köpekler dehşet saçtı: 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'da arkadaşlarıyla oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, yaralandı. Tedavisi devam eden Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

10:10 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:18 - 8/07/2024 Pazartesi
DHA
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki talihsiz çocuk yaşam savaşı veriyor.
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki talihsiz çocuk yaşam savaşı veriyor.

Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kurtarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.


Yerde yatarken beş köpek daha saldırdı

Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı.


Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ağır yaralandı

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.


#Başıboş Köpek Sorunu
#Adana
#Köpek Saldırısı
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