Basın Yayın Birliği'nden İsrail'e destek veren Frankfurt Fuar Yönetimine protesto

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları dokuzuncu gününe girdi.

İşgalcilerin Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarak devam ederken, İsrail'e ve destekçilerine ise İslam coğrafyasından tepkiler de kesilmiyor.

Bu tepkilerin sonuncusu ise Basın Yayın Birliği'nden geldi.

Basın Yayın Birliği, yaptığı açıklama ile İsrail'e açıkça desteğini sunan Frankfurt Fuar Yönetimini protesto kararı aldığını açıkladı.

Birlik, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Frankfurt Fuar Yönetiminin İsrail- Filistin savaşındaki tutumunu açıkça ortaya koyan çifte standartçı tavrından ötürü protesto ettiklerini duyurdu.

Basın Yayın Birliği üyeleri Frankfurt Kitap Fuarı'na katılmayacak

"Frankfurt Kitap Fuarı Yönetiminin, Gazze'deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail'in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir." ifadelerine yer verilen basın açıklamasında Filistin halkına ve Filistinli yayıncılara verilen destek de yinelendi.

Filistinlilerin haklı davalarını sonuna kadar desteklediklerini belirten Basın Yayın Birliği, üye yayıncıların Frankfurt Kitap Fuarının tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek fuara katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

"Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanındayız"

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi'nin Gazze'deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail'in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği üyesi yayıncılar olarak her zaman mağdur milletlerin yanında durduğumuz gibi bugün de Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanında durduğumuzu, haklı davalarını sonuna kadar desteklediğimizi ilan ederiz.

Ayrıca üyelerimizin Frankfurt Kitap Fuarının bu tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek kitap fuarına katılmayacaklarını bildiririz."





Frankfurt Fuar Yönetiminin İsrail- Filistin savaşındaki tutumunu açıkça ortaya koyan çifte standartçı tavrından ötürü protesto ediyoruz. Tüm yayımcılarımıza duyrulur. #frankfurtbookfair pic.twitter.com/N2Pu5VbfrW — Basın Yayın Birliği (@basyaybir) October 14, 2023



