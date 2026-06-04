Başkan Genç: Türkiye’nin en güvenli turizm merkezlerinden biri

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl’de turizm sezonu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzungöl’ün dünyanın sayılı doğal güzellikleri arasında yer aldığını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Yeni turizm sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulunmak ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Uzungöl’deyiz. Trabzon’umuzun son yıllarda yükselen değeri olan turizmde, Uzungöl en önemli destinasyonlarımızdan biridir. Buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak adına güvenlikten ulaşıma, temizlikten itfaiye ve zabıta hizmetlerine kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Trabzon, bugün Türkiye’nin en güvenli turizm merkezlerinden biri konumundadır” diye konuştu.

YENİ SEZON ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Başkan Genç, turizmin şehir ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, “Turistlerin dini, dili, ırkı ne olursa olsun bölgemizin cazibesinden etkilenerek buraya geliyorlarsa onları en iyi şekilde ağırlamak bizim sorumluluğumuzdur. Turizmin ekonomiye sağladığı katkıyı artırmak için Valiliğimizin öncülüğünde tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Çaykara Belediyemize, mahalle muhtarlarımıza ve turizmin gelişmesi için özveriyle çalışan derneklerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonun Trabzon’umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl’ün yeni sezonda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, “Turizm sezonunu Uzungöl’den açmış bulunuyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir hazırlık süreci yürüttük. Altyapımız, esnafımız ve insanımızla misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizi Uzungöl’ümüzde görmekten mutluluk duyacağız. Bu yıl da çok güzel ve bereketli bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum” dedi.

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