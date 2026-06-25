300 milyonluk dev yatırım hizmete giriyor: Karadeniz’in en uzunu olacak... Son teknoloji ile yapıldı içerisinde yok yok

Proje ile ilgili bilgiler veren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dağ kızağının son düzenlemelerinin yapıldığını belirterek "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Trabzon’un ve Karadeniz’in turizmine kazandırılmış olacak. Burası sadece dağ kızağı olarak değil bir turizm destinasyon sahası olacak. Restoranları, kafeteryaları, çocuk oyun alanları, hediyelik satış noktaları ve yürüyüş yolları ile bir günün tamamının geçirebileceği bir turizm bölgesi oluyor. Hava şartları nedeniyle çeşitli gecikmeler oldu. Normalde Mayıs ayının sonu gibi planlamamız vardı ama ağır kış şartları nedeniyle 1 aylık sarkma oldu. Kısa süre içerisinde faaliyete geçmiş olacak" dedi.