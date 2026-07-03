Karadeniz'de 'rip' faciası: Babanın ardından oğlu da kurtarılamadı

Bu sırada rip akıntısına kapılan Yusuf Eren’in denizde boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine oğlunu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu da arkasından denize atladı. Ancak baba da akıntıya kapılırken, durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı.