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Başkan Güler’den öğrencilere moral ziyareti

Başkan Güler’den öğrencilere moral ziyareti

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öğrencilerle
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öğrencilerle

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, büyük önem verdiği çocuk ve gençlerin hemen hemen her davetine katılmaya, onlara moral vermeye ve yol göstermeye özen gösteriyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Başkan Güler, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavına katılacak olan Ordu Fen Lisesi’nin öğrencilerini ziyaret etti. Girecekleri sınavlarda öğrencilere sonsuz güven duyduklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını aktaran Başkan Güler, “Sizler bizim gururumuzsunuz. Başarılarınızla yalnızca Ordu’nun değil, Türkiye’nin de adını dünyaya duyuracağınıza yürekten inanıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” dedi.


#Ordu
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