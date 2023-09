Başkan pişirdi, vatandaşlar yedi

Hazırladığı yemekle hem ünlü Şef Türev Uludağ’dan hem de yemeğin tadına bakan vatandaşlardan tam not alan Başkan Aktaş, “Evet Bursa bir sanayi şehri. Kimse bunu es geçiyoruz gibi bir algıya düşmesin. Ama Bursa aynı zamanda farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı’nın ilk başkenti olmuş bir turizm şehri. Turizmi tetikleyen en önemli unsur da gastronomi. Bazı serzenişler oluyor. ‘Cağ dönerinin, Urfa kebabının Bursa ile ne alakası var’ diye. Bütün Anadolu burada. Herkes buraya kültürüyle geliyor. Bursa aslında Türkiye gastronomi mozaiği. Keşke 20- 30 yıldır yapıyor olsaydı. Bana göre meydandaki kalabalık her şeyi söylüyor. Bursa ayrıca sadece 1 gün değil, 365 gün gastronomi şehri. Bursa’nın her lokantasında, her restoranında bu lezzetleri bulabilirsiniz. Bursa gastronomisi sadece döner kebabından, kestaneden ibaret değil. Muradiye çorbası var, pideli köfte, cantık, tahanlı var. 30 tane coğrafi işaretli ürünümüz var, 5 tane daha almak üzereyiz. Ben festivalimize değer katan tüm şeflerimize ve bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.