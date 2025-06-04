Başkan Tahmazoğlu Elif Azra’yı yalnız bırakmadı

Karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki Elif Azra için 'Elif Azra'ya Umut Ol' sloganıyla moral etkinliği düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde düzenlenen etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu minik Azra ve onun gibi birçok hastaya destek oldu. Başkan Tahmazoğlu etkinliğin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Elif Azra'nın çağrısıyla birbirini hiç tanımayan insanların bir araya gelmesi beni çok etkiledi. Vatandaşlarımız ellerinde balonlarla Elif Azra'ya ve tüm hastalara moral vermek için burada toplandı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.