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ANKARA

Başkentte FETÖ’ye çifte operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dün FETÖ’ye iki ayrı operasyon daha yapıldı. Operasyonlardan ilki örgütün Jandarma’daki mahrem yapılanmasına yönelik oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkentte FETÖ’ye çifte operasyon
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dün FETÖ’ye iki ayrı operasyon daha yapıldı. Operasyonlardan ilki örgütün Jandarma’daki mahrem yapılanmasına yönelik oldu. Örgütün sivil imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 3’ü eski subay, 15’i muvazzaf 30 astsubay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27’si yakalandı. İkinci operasyon ise adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına gerçekleştirildi. Operasyonel hatlar üzerinden örgüt imamlarıyla iletişim kurduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 17’si yakalandı.
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