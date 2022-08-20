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ANKARA

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Sincan istikametine doğru seyir halinde ki araç karşıdan karşıya geçmek üzere olan vatandaşa çarptı.

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Haber Merkezi İHA
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Ankara'da kaza

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Sincan istikametine doğru seyir halinde ki araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen 55 yaşlarında ki erkek vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıs için bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
FOTOĞRAF 4
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Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
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Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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