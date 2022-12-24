Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 6 katlı binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 6 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, üst katlarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Demetevler Mahallesi 401'inci Cadde'de bulunan 6 katlı Şimşek Apartmanı'nın 1'nci katındaki evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen dumanlar üst katları sardı. Alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu komşuları tarafından kurtarıldı. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar da gelen itfaiye tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık görevlileri ambulansta tedavi uygularken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.