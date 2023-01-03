Gündem Başörtülü doktoru ameliyata almadığı ileri sürülen profesör açığa alındı
TRABZON

Başörtülü doktoru ameliyata almadığı ileri sürülen profesör açığa alındı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Serdar Topaloğlu, intörn doktor S.S.’yi başörtüsü nedeniyle ameliyata almadığı iddiasıyla başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

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Haber Merkezi DHA
Başörtülü doktoru ameliyata almadığı ileri sürülen profesör açığa alındı
​Trabzon

Olay, 29 Aralık 2022 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde meydana geldi. İntörn doktor S.S., başörtüsü gerekçesiyle Prof. Dr. Serdar Topaloğlu tarafından ameliyathaneye alınmadığını öne sürerek dekanlığa şikayette bulundu. S.S., başörtüsü nedeniyle arkadaşlarının yanında aşağılayıcı bir dille azarlandığını iddia etti. Şikayet üzerine dekanlığa bilgi veren Prof. Dr. Topaloğlu ise iddiayı reddederek, S.S.’yi başörtüsünden değil, sadece ameliyathanenin giyim kurallarına aykırı davrandığı için uyardığını savundu. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan Prof. Dr. Topaloğlu açığa alındı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan KTÜ Rektörlüğü’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “29 Aralık 2022 tarihinde, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (Farabi Hastanesi) bir öğretim üyemizin, başörtüsü nedeniyle bir stajyer öğrencimizin ameliyathaneye girişine izin vermediği yönünde, kamuoyuna da yansıyan iddialar konusunda rektörlüğümüzce gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Prof. Dr. Serdar Topaloğlu
Prof. Dr. Serdar Topaloğlu

Trabzon’a Fındık Adası projesi
GÜNDEM
Trabzon’a Fındık Adası projesi

Trabzon'da SMA hastası Egemen bebekten sevindirici haber: 35 milyon TL toplandı
FOTOĞRAF 9
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Maçka ilçesinde, doğduktan 5 ay sonra SMA tip 1 teşhisi konulan Egemen Öztürk bebeğin tedavisi için, 11 ay önce Valiliğin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yardım gecesi ve kermesler düzenlenerek yapılan bağışlarla, Egemen bebeğin yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı.
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Yardımseverlerin destekleriyle iyileşme umuduna kavuşan Egemen bebek için yemek daveti düzenlendi.Gecede konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Egemen bebeğin tedavisi için gereken tutarın toplandığını açıklayarak, Valilik onaylı kampanyamız Ocak 2022 yılında başladı ve 11 buçuk ay gibi bir süreçte 35 milyon TL para toplandı. Kalan kısmımız 530 bin TL idi onu her halükarda tamamlayacağız. İnşallah tedaviyi de tamamlayacağız...
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Yaptığımız iş en hayırlılarından bir tanesi oldu. Maalesef ülkemizde yüzde yüz tedavi imkanı bulunmayan ve büyük bir maliyetle yurt dışına gitmek zorunda kalan çare neredeyse onu aramak adına büyük bir gayretle bu çalışmayı sürdürdük ve çok şükür finaline geldik dedi.
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Başkan Genç, Allah nasip ederse pazar günü itibariyle Egemen’imizi evvela İstanbul’a, orada kısa bir tetkik değerlendirme safhasından sonra inşallah Dubai’ye göndereceğiz. Bu emekle ve gayretle ortaya koyduğumuz hazırladığımız programı inşallah 3 ay içerisinde ilaç tedavisiyle ikmal edilecek diye konuştu.
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BİRLİKTE TRABZONSPOR MAÇINA GİDECEĞİZÇarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu da Hayır işlerinde Türk milleti hep önde olmuştur. Egemen bebeğinize yaptığımız yardımlar da bunu tekrar kanıtlamıştır. Egemen bebek tedavisinden sağlıkla dönecek. Egemen sağlığına kavuşunca onunla birlikte Trabzonspor maçına gideceğiz ifadelerini kullandı.
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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da Egemen bebeğin tedavisi için yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Egemen Öztürkün babası Şafak Öztürk ve yengesi Ayşe Öztürk, yardım kampanyasına katkı veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e Egemen bebeğin elinin izinin bulunduğu özel tasarım tişört ve çiçek takdim etti.
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EVLADIMI YÜRÜRKEN, BİSİKLET SÜRERKEN GÖRECEĞİZÇocuğunun tedavisi için destek verenlere teşekkür eden baba Şafak Öztürk ise Egemen 31 Aralıkta 2 yaşında olacak. İnşallah evladım doğum gününden önce ilacına kavuşacak. Ahmet Metin Genç başkanımızın bize çok destekleri oldu. Rabbim herkesten bin kere razı olsun. Çok mutluyum, bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah evladım ilacını alacak sağlığına kavuşacak. Önce İstanbul’a gideceğiz, ayın 24’ünde Dubai’de olacağız. İnşallah evladımı yürürken, bisiklet sürerken göreceğiz. Kim evladıma 1 TL verdiyse çok teşekkür ediyorum dedi.
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Trabzonda SMA hastası Egemen bebek sevindirici haber; 35 milyon TL toplandı
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Trabzon'da SMA hastası Egemen bebekten sevindirici haber: 35 milyon TL toplandı
Trabzon'da SMA Tip 1 hastası 23 aylık Egemen Öztürk'ün tedavisi için 11 ay önce başlatılan kampanyada 35 milyon TL toplandı. Hayırseverlerin destekleriyle iyileşme umuduna kavuşan Egemen bebeğin babası Şafak Öztürk, "Egemen 31 Aralık'ta 2 yaşında olacak. İnşallah evladım doğum gününden önce ilacına kavuşacak. İnşallah evladımı yürürken, bisiklet sürerken göreceğiz" dedi.
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