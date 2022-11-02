Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret etti. Bakan Bozdağ, "Partilerle istişare ediyoruz. Teklif götürmüyoruz" dedi. Ardından İYİ Parti ve HDP ziyaret edildi.