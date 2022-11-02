Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başladı

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında ziyaretlerine başladı.
İLK GÖRÜŞME CHP İLE YAPILACAK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret etti.
Ardından İYİ Parti ve HDP ziyaret edilerek, muhalefetin görüşü alındı.
UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLUR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız" açıklamasında bulunmuştu.