Gündem Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başladı
POLİTİKA

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret etti. Bakan Bozdağ, "Partilerle istişare ediyoruz. Teklif götürmüyoruz" dedi. Ardından İYİ Parti ve HDP ziyaret edildi.

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Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başladı
TBMM

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında ziyaretlerine başladı.

İLK GÖRÜŞME CHP İLE YAPILACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret etti.

Ardından İYİ Parti ve HDP ziyaret edilerek, muhalefetin görüşü alındı.

Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor
GÜNDEM
Başörtüsü teklifi Meclis'e geliyor

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Tablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifini MHP ile paylaştı
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AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifini MHP ile paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk hedefimiz yeni anayasa' diyerek duyurdu: Başörtüsü teklifi haftaya Meclis'te
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