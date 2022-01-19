Gündem Başsavcılık itiraz etti Asistan doktorları rehin alan kişi tutuklandı
DENİZLİ

Başsavcılık itiraz etti: Asistan doktorları rehin alan kişi tutuklandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde odaya kilitlediği 2 asistan doktordan birini darp etmek suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uğur Çalışkan (35), başsavcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Çalışkan, bu kez çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Başsavcılık itiraz etti: Asistan doktorları rehin alan kişi tutuklandı
Asistan doktorları rehin alıp, serbest kalan kişi başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Olay, geçen cumartesi saat 21.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde yaşandı. Bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı.

Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi. Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı doktorlar Bakkalcı ve Sağlam hastalarıyla ilgilenmelerini gerektiğini belirterek servisi terk etmesini istedi.

Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, odanın anahtarını da cebine atarak 2 doktoru rehin aldı. Doktorlar beyaz kod vermek üzere telefona yöneldiği sırada Çalışkan elindeki çantayı bırakarak küfür etmeye başladı ve ölüm tehditleri savurdu.

Doktor Sağlam, Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi, ancak ikna edemedi.

Tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sağ elinden yaralandı. Bu sırada servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Servise gelen özel güvenlik görevlileri kapıyı açmaya çalıştığı sırada kendisine saldıran doktor Sağlam, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI İLE BU KEZ TUTUKLANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar polis tarafından gözaltına alınan Çalışkan, bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu kez tutuklandı.

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