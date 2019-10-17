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EĞİTİM

BAU Global’in Berlin’de mezuniyet heyecanı

International Berlin olarak 7 yıldır faaliyetini sürdüren BAU Global’in eğitim ağı üyesi Berlin İnternational Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi. Charlottenburg Sarayı’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel yeni mezunlara, “Hayalleri olmayanların gerçekleri de olamaz. Kararlı olun, hayal ve hedeflerinizden vazgeçmeyin” diye seslendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAU Global mezuniyet töreni
BAU Global mezuniyet töreni

Alman Eğitim Senatosu'ndan alınan akreditasyonla 76 farklı ülkeden toplam 320 öğrenciye eğitim veren Berlin İnternational Üniversitesi, üçüncü mezunlarını işletme, iç mimarlık ve ürün tasarımı bölümlerinden verdi.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİNİZ

Enver Yücel

Törende konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, öğrencilere ‘en büyük zenginliğiniz özgürlüğünüz’ diyerek şunları söyledi: "Onu bıraktığınız anda neyiniz olursa olsun mutlu olamazsınız. Hiçbir zamanda hayat beklentilerinize cevap veremez. Özgürlüğünüz en büyük zenginliğinizdir. Ama herkesin özgürlüğüne saygı duymanız gerekir. Her bireyin, toplumun ve ülkenin özgür olması için mücadele edin. Dünyanın meselelerinden ayrı düşünmeyin onlara sahip çıkın. Elinizden gelen gayreti gösterin. Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen asla pes etmeyeceğiz, hep birlikte çalışacağız."

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

  • Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise BAU Global ağının parçası olmanın önemine dikkat çekerek, "Bu bir arada büyük ve kocaman uluslararası bir aile olmak anlamına geliyor. Üniversitemizdeki tüm hocalarımızın Berlin International Üniversitemiz ile karşılıklı yayınları ve araştırmaları oldu. Bunun yanında öğrencilerimizin değişimiyle ve birlikte yönetimiyle beraber aslında çok kültürlü bir ortamda birbirini anlayan uluslararası düzeyde iş birliği yapıp üreten öğrencilerimizi mezun ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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