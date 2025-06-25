Bayburt Üniversitesi’nden tarımsal ürün hasadı

Bayburt Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen iklime ve çevresel koşullara uygun tarımsal ürün geliştirme çalışmaları kapsamında bal yemişi ve çilek ürünleri hasat edildi. Hasat etkinliğine katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin tarım alanındaki uygulamalı araştırmalarla bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti. Yıllar önce ulusal basında "1500 rakımda çilek hasadı" başlığıyla geniş yer bulan bu çalışmaların, bugün bölge koşullarına tam uyum sağladığını vurgulayan Türkmen, "Üniversitemiz, tarımı yalnızca bir üretim süreci olarak değil, sorumluluk alanı olarak ele alıyor” dedi.