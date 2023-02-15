Baykal toprağa verildi

Baykal için ikinci tören TBMM’de yapıldı. Burada konuşan oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, Deniz Baykal’ın doğuştan bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sizler benim için babamın mesai arkadaşları, kardeşlerisiniz, bugün sizlere minnettarlığımı sunmak için geldim. Teşekkür ediyorum” dedi. Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da, “Herkes siyasi kimliğini bilir, ama size babamdan bahsetmek istiyorum. Mükemmeliyetçi, entelektüel biriydi. Bir kitaptan bahsedersiniz mutlaka okumuştur, hiç yemek yaptığını görmedim ama bir yemekten bahsetseniz tarifini hemen verirdi. Romantik ve hayalciydi. Onu her zaman yanımda hissedeceğim” diye konuştu Baykal’ın naaşı öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baykal’ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Baykal’ın eşi Olcay Baykal’a taziyelerini iletti. Deniz Baykal’ın 60 yıllık eşi Olcay Baykal’ın TBMM’deki törende ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Baykal’ın fotoğrafını aynı adı taşıyan torunu Deniz Baykal taşıdı.