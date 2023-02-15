Baykal toprağa verildi

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Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski Başbakan Tansu Çiller de katıldı.
84 yaşında hayatını kaybeden Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Baykal için ilk tören, CHP Genel Merkezinde düzenlendi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Baykal’a ithafen, “Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ise, “Baykal, siyasetin bir memleket görevi olduğunu biliyordu” açıklamasında bulundu.
Baykal için ikinci tören TBMM’de yapıldı. Burada konuşan oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, Deniz Baykal’ın doğuştan bir siyasetçi olduğunu belirterek, “Sizler benim için babamın mesai arkadaşları, kardeşlerisiniz, bugün sizlere minnettarlığımı sunmak için geldim. Teşekkür ediyorum” dedi. Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da, “Herkes siyasi kimliğini bilir, ama size babamdan bahsetmek istiyorum. Mükemmeliyetçi, entelektüel biriydi. Bir kitaptan bahsedersiniz mutlaka okumuştur, hiç yemek yaptığını görmedim ama bir yemekten bahsetseniz tarifini hemen verirdi. Romantik ve hayalciydi. Onu her zaman yanımda hissedeceğim” diye konuştu Baykal’ın naaşı öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baykal’ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Baykal’ın eşi Olcay Baykal’a taziyelerini iletti. Deniz Baykal’ın 60 yıllık eşi Olcay Baykal’ın TBMM’deki törende ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Baykal’ın fotoğrafını aynı adı taşıyan torunu Deniz Baykal taşıdı.
1938’de dünyaya gelen Deniz Baykal, siyaset bilimci olarak başladığı kariyerini siyasetçi olarak sürdürdü. Meclis’e 1973 yılında en genç vekil olarak giren Baykal, 1995’te genel başkanı seçildi ve sol partileri yeniden CHP çatısında birleştirmeye çalıştı. SHP ve CHP, 18 Şubat 1995’te birleşti. 22 Nisan 1999’da CHP ilk defa baraj altında kalınca Baykal istifa ettiyse de 30 Eylül 2000’de yeniden CHP lideri oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile Baykal’ın Beysukent’teki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal’ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal’a başsağlığı dileklerini iletti.