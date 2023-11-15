Baykar'dan Gazze'ye 286 milyon liralık insani yardım

"İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz."