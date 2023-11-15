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Baykar'dan Gazze'ye 286 milyon liralık insani yardım

Baykar'ın, Gazze’ye yönelik gerçekleştirmeyi duyurduğu 286 milyon liralık insani yardım, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na nakdi bağış olarak teslim edildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Söz verdiğimiz gibi, Baykar olarak AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına Filistin’e insani yardım için 286 milyon TL bağış yaptık. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:12 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:13 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Baykar, Filistin için yaptığı nakdi yardımları teslim etti.

Baykar, Filistin için yaptığı nakdi yardımları teslim etti.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Baykar olarak, Filistin'deki kardeşlerimizin insani ihtiyaçları için AFAD ve Diyanet Vakfına toplam 286 milyon TL nakdi bağış yaptık. Hakk'ın ve hakikatin yanında yer almaya devam edeceğiz
" denildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da,
"Söz verdiğimiz gibi; Baykar olarak AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına Filistin’e insani yardım için 286 milyon TL bağış yaptık. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"
ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, 19 Ekim Perşembe günü sosyal medya hesabından, Gazze’ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu.

"Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor." diyen Bayraktar,
"Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."
ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar,
"İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz."
açıklamasında bulunmuştu.
#Baykar
#Filistin
#Selçuk Bayraktar
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