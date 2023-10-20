Bayraklar Gazze için yarıda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. Milli yasla ilgili yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde milli yasın cumartesi günü gün batımına kadar süreceği bildirildi. Yavru vatan Kıbrıs’ta da 3 günlük yas ilan edildi. KKTC’deki yas da cumartesi gününe kadar sürecek.