Bayram namazı saat kaçta! İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu Bayram namazı saatleri Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri de hiç şüphesiz bayram namazının saat kaçta kılındı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri...

Haber Merkezi 10 Ağustos 2019, 21:30 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019, 21:37 AA