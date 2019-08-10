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Bayram namazı saat kaçta! İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu

Bayram namazı saatleri

Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri de hiç şüphesiz bayram namazının saat kaçta kılındı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri...

Haber Merkezi AA
Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.
Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
  • "Adana: 06.27,
  • Adıyaman: 06.14,
  • Afyon: 06.44,
  • Ağrı: 05.53,
  • Aksaray: 06.31,
  • Amasya: 06.20,
  • Ankara: 06.33,
  • Antalya: 06.46,
  • Ardahan: 05.52,
  • Artvin: 05.55,
  • Aydın: 06.56,
  • Balıkesir: 06.53,
  • Bartın: 06.33,
  • Batman: 06.03,
  • Bayburt: 06.03,
  • Bilecik: 06.44,
  • Bingöl: 06.04,
  • Bitlis: 05.58,
  • Bolu: 06.37,
  • Burdur: 06.47,
  • Bursa: 06.48,
  • Çanakkale: 06.59,
  • Çankırı: 06.29,
  • Çorum: 06.24,
  • Denizli: 06.51,
  • Diyarbakır: 06.06,
  • Düzce: 06.38,
  • Edirne: 06.56,
  • Elazığ: 06.09,
  • Erzincan: 06.07,
  • Erzurum: 05.59,
  • Eskişehir: 06.43,
  • Gaziantep: 06.19,
  • Giresun: 06.09,
  • Gümüşhane: 06.06,
  • Hakkari: 05.53,
  • Hatay: 06.25,
  • Iğdır: 05.48,
  • Isparta: 06.45,
  • İstanbul: 06.47,
  • İzmir: 06.58,
  • Kahramanmaraş: 06.20,
  • Karabük: 06.32,
  • Karaman: 06.36,
  • Kars: 05.51,
  • Kastamonu: 06.27,
  • Kayseri: 06.24,
  • Kırıkkale: 06.31,
  • Kırklareli: 06.53,
  • Kırşehir: 06.29,
  • Kilis: 06.21,
  • Kocaeli: 06.43,
  • Konya: 06.37,
  • Kütahya: 06.45,
  • Malatya: 06.13,
  • Manisa: 06.57,
  • Mardin: 06.05,
  • Mersin: 06.30,
  • Muğla: 06.55,
  • Muş: 06.00,
  • Nevşehir: 06.28,
  • Niğde: 06.29,
  • Ordu: 06.11,
  • Osmaniye: 06.24,
  • Rize: 06.01,
  • Sakarya: 06.41,
  • Samsun: 06.17,
  • Siirt: 06.00,
  • Sinop: 06.21,
  • Sivas: 06.17,
  • Şanlıurfa: 06.13,
  • Şırnak: 05.58,
  • Tekirdağ: 06.53,
  • Tokat: 06.18,
  • Trabzon: 06.04,
  • Tunceli: 06.07,
  • Uşak: 06.49,
  • Van: 05.53,
  • Yalova: 06.46,
  • Yozgat: 06.25,
  • Zonguldak: 06.35."
  • Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37,
  • Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28,
  • İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve
  • Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
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