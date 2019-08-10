Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak.
- Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
- "Adana: 06.27,
- Adıyaman: 06.14,
- Afyon: 06.44,
- Ağrı: 05.53,
- Aksaray: 06.31,
- Amasya: 06.20,
- Ankara: 06.33,
- Antalya: 06.46,
- Ardahan: 05.52,
- Artvin: 05.55,
- Aydın: 06.56,
- Balıkesir: 06.53,
- Bartın: 06.33,
- Batman: 06.03,
- Bayburt: 06.03,
- Bilecik: 06.44,
- Bingöl: 06.04,
- Bitlis: 05.58,
- Bolu: 06.37,
- Burdur: 06.47,
- Bursa: 06.48,
- Çanakkale: 06.59,
- Çankırı: 06.29,
- Çorum: 06.24,
- Denizli: 06.51,
- Diyarbakır: 06.06,
- Düzce: 06.38,
- Edirne: 06.56,
- Elazığ: 06.09,
- Erzincan: 06.07,
- Erzurum: 05.59,
- Eskişehir: 06.43,
- Gaziantep: 06.19,
- Giresun: 06.09,
- Gümüşhane: 06.06,
- Hakkari: 05.53,
- Hatay: 06.25,
- Iğdır: 05.48,
- Isparta: 06.45,
- İstanbul: 06.47,
- İzmir: 06.58,
- Kahramanmaraş: 06.20,
- Karabük: 06.32,
- Karaman: 06.36,
- Kars: 05.51,
- Kastamonu: 06.27,
- Kayseri: 06.24,
- Kırıkkale: 06.31,
- Kırklareli: 06.53,
- Kırşehir: 06.29,
- Kilis: 06.21,
- Kocaeli: 06.43,
- Konya: 06.37,
- Kütahya: 06.45,
- Malatya: 06.13,
- Manisa: 06.57,
- Mardin: 06.05,
- Mersin: 06.30,
- Muğla: 06.55,
- Muş: 06.00,
- Nevşehir: 06.28,
- Niğde: 06.29,
- Ordu: 06.11,
- Osmaniye: 06.24,
- Rize: 06.01,
- Sakarya: 06.41,
- Samsun: 06.17,
- Siirt: 06.00,
- Sinop: 06.21,
- Sivas: 06.17,
- Şanlıurfa: 06.13,
- Şırnak: 05.58,
- Tekirdağ: 06.53,
- Tokat: 06.18,
- Trabzon: 06.04,
- Tunceli: 06.07,
- Uşak: 06.49,
- Van: 05.53,
- Yalova: 06.46,
- Yozgat: 06.25,
- Zonguldak: 06.35."
- Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37,
- Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28,
- İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve
- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.