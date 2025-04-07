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Bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi

Bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi

23:037/04/2025, Pazartesi
IHA
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Bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi
Bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi

Muğla genelinde Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 28 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 279 şahıs sorgulandı. 264 iş yeri, 149 metruk bina, 290 park/bahçe, 44 bin 904 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 42 şahıs gözaltına alınırken, 226 şahsa adli-idari işlem uygulandı. 41 aranan şahıs yakalanırken, 76 iş yerine cezai işlem yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 adet tabanca, 20 gram kokain, 23,25 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 16.49 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 13 adet sentetik ecza, 176 adet kaçak emtia, Bin gram skunk ele geçirildi. 780 araç trafikten men edildi ve 10 bin 216 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.




#Bayram tatili
#Trafik denetimi
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