Bayram tatili denetimlerinde 780 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, 42 şahıs gözaltına alınırken, 226 şahsa adli-idari işlem uygulandı. 41 aranan şahıs yakalanırken, 76 iş yerine cezai işlem yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 adet tabanca, 20 gram kokain, 23,25 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 16.49 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 13 adet sentetik ecza, 176 adet kaçak emtia, Bin gram skunk ele geçirildi. 780 araç trafikten men edildi ve 10 bin 216 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.