Bedelini ödeteceğiz

İstanbul’da Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ve İdlib’teki gelişmeleri “sıkıntı verici” olarak niteledi.
“Sadece ‘İdlib’ deyip geçemeyiz. Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru o koridorda ciddi sıkıntılar var” diyerek
Pazar günü Berlin’de olacaklarını hatırlatan Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuları etraflıca ele almayı düşündüklerini dile getirdi. Bir gazetecinin İdlib’deki kara saldırılarının ardından Türkiye’ye yoğun bir göç olduğunu kaydetmesi üzerine, “Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı.” karşılığını veren Erdoğan, şöyle devam etti:
BAHANELERİ HAZIR
“Malum 3 tane şehidimiz oldu. Tabii bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun da bedelini çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. Fakat İdlib’teki bu son gelişmelerde 20’ye yakın maalesef sivil vatandaş bu bölgede şehit edildi, öldürüldü. Bahane her zaman hazır. Bahane şu:
‘Terör örgütleri orada şunu yapıyor, bunu yapıyor.’ Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, öbür tarafta malum annelerden evlatlarının yanında terörist mi olurmuş?”
Berlin’de ağırlıklı olarak Libya’nın görüşüleceğini vurgulayan Erdoğan, İdlib’i de gündeme getireceğini söyledi.
SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, darbeci Hafter’in uzlaşmaya uygun davranacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de “Ben doğrusu karanlıkların okuyucusu değilim. Bu adam (Hafter) güvenilir bir adam da değil. Şu anda Trablus’u dün bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin’de göreceğiz ve Berlin’de söyledikleriyle onun hemen ardından bir gün sonra, iki gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Bundan dolayı da ben gerek pazar gününü, pazartesi, salı, çarşamba... Bugünleri çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde biz tabii bunun takipçisi olacağız” karşılığını verdi.
Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil
- Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği mektupla ilgili, “Bu mektup gizli bir mektup. İçeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Eğer kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz” dedi. “Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul’la dünyaya bir sinyal veriyoruz, bir mesaj veriyoruz” diyen Erdoğan, “Biz Kanal İstanbul’da kararlıyız. Bununla ilgili şu anda finansman noktasında da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve bir kaç ay içerisinde de inşallah bunu açıklayacağız” diye konuştu.
Fizan’da da olsa gereğini yaparız
Erdoğan, FETÖ’nün firari sözde “TSK imamı” Adil Öksüz’ün ByLock yazışmalarının ortaya çıktığının hatırlatılması üzerine, “Bu konuyla ilgili olarak tabii şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Hemen gereği neyse yaparız. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımız olsun, emniyet teşkilatımız olsun çok ciddi bir dayanışma içerisinde bu süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda da fizan da olsa alır gelir, gereğini yaparız” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, “Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak’ta İstanbul’a gelecek mi?” sorusuna ise “Evet gelecek” cevabını verdi.
Merkel 24 Ocak’ta Türkiye’ye geliyor
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti. Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan’ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti. Bunun yanında, Merkel’in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye’deki STK temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.