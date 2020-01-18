Gündem Bedelini ödeteceğiz
POLİTİKA

Bedelini ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’deki saldırılar için “Rejimin ateşkese uymadığının açık ispatıdır. 3 askerimiz şehit oldu. Karşılıksız bırakamayız. Bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz” dedi. Cuma namazı sonrası gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Libya’da ateşkese uymayan Hafter için de “Bu adam güvenilir bir adam değil” dedi. Erdoğan, “Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin’de göreceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul’da Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ve İdlib’teki gelişmeleri “sıkıntı verici” olarak niteledi.

“Sadece ‘İdlib’ deyip geçemeyiz. Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru o koridorda ciddi sıkıntılar var” diyerek

Pazar günü Berlin’de olacaklarını hatırlatan Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuları etraflıca ele almayı düşündüklerini dile getirdi. Bir gazetecinin İdlib’deki kara saldırılarının ardından Türkiye’ye yoğun bir göç olduğunu kaydetmesi üzerine, “Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı.” karşılığını veren Erdoğan, şöyle devam etti:

Erdoğan,cuma namazı çıkışı çocuklarla karne sohbeti yaptı.

BAHANELERİ HAZIR

“Malum 3 tane şehidimiz oldu. Tabii bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun da bedelini çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. Fakat İdlib’teki bu son gelişmelerde 20’ye yakın maalesef sivil vatandaş bu bölgede şehit edildi, öldürüldü. Bahane her zaman hazır. Bahane şu:

‘Terör örgütleri orada şunu yapıyor, bunu yapıyor.’ Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, öbür tarafta malum annelerden evlatlarının yanında terörist mi olurmuş?”

Berlin’de ağırlıklı olarak Libya’nın görüşüleceğini vurgulayan Erdoğan, İdlib’i de gündeme getireceğini söyledi.

SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, darbeci Hafter’in uzlaşmaya uygun davranacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de “Ben doğrusu karanlıkların okuyucusu değilim. Bu adam (Hafter) güvenilir bir adam da değil. Şu anda Trablus’u dün bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin’de göreceğiz ve Berlin’de söyledikleriyle onun hemen ardından bir gün sonra, iki gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Bundan dolayı da ben gerek pazar gününü, pazartesi, salı, çarşamba... Bugünleri çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde biz tabii bunun takipçisi olacağız” karşılığını verdi.

Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil

  • Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği mektupla ilgili, “Bu mektup gizli bir mektup. İçeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Eğer kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz” dedi. “Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul’la dünyaya bir sinyal veriyoruz, bir mesaj veriyoruz” diyen Erdoğan, “Biz Kanal İstanbul’da kararlıyız. Bununla ilgili şu anda finansman noktasında da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve bir kaç ay içerisinde de inşallah bunu açıklayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu.

Fizan’da da olsa gereğini yaparız

Erdoğan, FETÖ’nün firari sözde “TSK imamı” Adil Öksüz’ün ByLock yazışmalarının ortaya çıktığının hatırlatılması üzerine, “Bu konuyla ilgili olarak tabii şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Hemen gereği neyse yaparız. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımız olsun, emniyet teşkilatımız olsun çok ciddi bir dayanışma içerisinde bu süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda da fizan da olsa alır gelir, gereğini yaparız” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, “Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak’ta İstanbul’a gelecek mi?” sorusuna ise “Evet gelecek” cevabını verdi.

Erdoğan FETÖ'cü Öksüz için net konuştu: Fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız
OYNAT 00:41
Erdoğan FETÖ'cü Öksüz için net konuştu: Fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ByLock yazışmalarının ortaya çıkma ile alakalı olarak, 'Eğer yakalanma noktasına geldiyse gözünün yaşına bakmayız. fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız.' diye konuştu.

Merkel 24 Ocak’ta Türkiye’ye geliyor

  • Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti. Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan’ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti. Bunun yanında, Merkel’in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye’deki STK temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.


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