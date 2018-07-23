Gündem Bedellide yeni teklif 21 gün askerlik
POLİTİKA

Bedelli askerlik 21 güne düştü

Bedellide yeni teklif 21 gün askerlik

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, " Bedelli askerlikteki teklifimizin 21 gün olarak revize edilmesi kararını aldık" dedi. Muş ayrıca, yaş ve ücret konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağını ve daha önce ilan edildiği gibi 25 yaş, 15 bin TL ücret maddesiyle teklifin bugün görüşüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlikle ilgili 28 günlük zorunlu askerlik teklifi, 21 gün olarak revize edildi.
Bedelli askerlikle ilgili 28 günlük zorunlu askerlik teklifi, 21 gün olarak revize edildi.

AK Parti Grup başkanvekili Muş, " Bedelli askerlikteki teklifimizin 21 gün olarak revize edilmesi kararını aldık" dedi.

Muş ayrıca, yaşta ve bedelde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Yüz binlerce genç bedelli teklifini bekliyor

Meclis'in yoğun mesai harcayacağı tekliflerin başında gelen maddelerden biri yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi olacak.

Teklif, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin Türk lirası ödemeleri ve son teklife göre 21 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avroyu ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bedelli askerlikte yaş ve ücret şartları

  • AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.
  • Muş, kamuda çalışanların ise ücretsiz izinli sayılacağını duyurdu. 21 günlük askerlikle ilgili ise, "Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar" ifadelerini kullandı.
  • AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Bedelli askerliğe başvuru süresi 3 ay olacak.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor?

Bedelli askerlikte yaş hesaplama yıla göre yapılıyor. Daha önceki uygulamalara bakılırsa, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar faydalanabilecek.

Bedelli askerlik teklifi Meclis'te
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Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

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