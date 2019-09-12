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POLİTİKA

Belediye kapıya koyunca parkta yattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Çocuk Koruma Evleri’ne kilit vurulunca kapıya konan 44 çocuk arasında bulunan İ.A. parkta bulundu. Geçici olarak huzurevine yerleştirilen İ.A.’nın 3 gün parkta yattığı öğrenildi. Yüzde 60 zihinsel engeli bulunan 19 yaşındaki F.E. de 3 gün sonra Aksaray’da kimliği belirlenmeyen iki adamın yanında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden itibaren skandal kararlara imza attı. Yavaş'ın tartışmalı son uygulaması ise Çocuk Koruma Evleri'nin kapatılması oldu. Ankara'daki 11 Çocuk Koruma Evleri'nden 10'u ağustos ayının başından itibaren peyderpey kapatılmaya başlanınca koruma altındaki 44 çocuk evlerden tahliye edildi.

Kapı dışarı konulanlardan 19 yaşında ve yüzde 70 zihinsel engeli bulunan F.E ve 15 yaşındaki kardeşi, yüzde 70 engelli olan annesinin yanına gönderildi. Babası olmayan F.E, 3 gün önce kayboldu. F.E, önceki gün sonra Aksaray'da kimliği belirlenemeyen iki adamın yanında bulundu.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Annesi olmayan 14 yaşındaki erkek çocuğu İ.A da sokağa konulduktan sonra 3-4 gün parkta kaldı. İ.A'ya Keçiören Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Belediye ekiplerince parktan alınan İ.A Keçiören Belediyesi'nin huzurevine geçici olarak yerleştirildi.

Çocuk Koruma Evleri'nde kalan başka iki kardeş de ablasının yanına gönderildi. Ancak, annesi babası olmayan çocuklara bakabilmesi için ablalarının da işi bırakması gerektiği bildirildi. Olayların duyulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapı önüne konan çocukların peşine düştü. Bulunan çocuklar tekrar hizmet veren Çocuk Evine götürüldü.

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