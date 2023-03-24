Belediyelerde 6,2 milyar liralık hasar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Töremen, belediyelerin hangi tesis ve araçlarının hasar gördüğünü tespit etmeye çalıştıklarını anlattı. Afet bölgesindeki belediyelerle görüştüklerini kaydeden Töremen, “Şu an itibarıyla 66 belediyeden dönüş oldu. Yaklaşık 6,2 milyarlık bir hasar söz konusu” dedi. Enkazın kaldırılması noktasında tüm yerel yönetimlerin seferber olduğunu kaydeden Töremen, 348 belediye, bağlı kuruluş ve birliğin 6,2 milyar yardımda bulunduğunu söyledi.