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Belediyelerde 6,2 milyar liralık hasar

Deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Afet bölgesindeki belediyelerle görüştüklerini kaydeden Töremen, “Şu an itibarıyla 66 belediyeden dönüş oldu. Yaklaşık 6,2 milyarlık bir hasar söz konusu” dedi.

Uğur Duyan
04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Töremen, belediyelerin hangi tesis ve araçlarının hasar gördüğünü tespit etmeye çalıştıklarını anlattı. Afet bölgesindeki belediyelerle görüştüklerini kaydeden Töremen, “Şu an itibarıyla 66 belediyeden dönüş oldu. Yaklaşık 6,2 milyarlık bir hasar söz konusu” dedi. Enkazın kaldırılması noktasında tüm yerel yönetimlerin seferber olduğunu kaydeden Töremen, 348 belediye, bağlı kuruluş ve birliğin 6,2 milyar yardımda bulunduğunu söyledi.

Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, 2011'den bu yana 28 bin 871 yerleşim alanında afet ve diğer riskleri belirlemek adına mekansal planlama çalışması yürütüldüğünü açıkladı. 262 mikrobölgeleme etüt raporunun tamamlanıp onaylandığını kaydeden Kayapınar, bunun ülke düzeyinde yaklaşık 384 bin 784 hektarlık alana denk geldiği bilgisini verdi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise deprem bölgesinde kimyasalların takibinin yapıldığını anlattı.



#deprem
#afet
#belediye
#hasar
#TBMM
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