Belediyelerde yemin dönemi

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde seçmen karşısına projelerin yanı sıra yeminle çıkıyor. 30 Ocak’ta seçim manifestosunu “Gerçek Belediyecilik” sloganı ile kamuoyuna duyuran AK Parti, beyannameye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda yemin metnini de ekledi. Seçilmeleri durumunda büyüklüğüne göre milyarlarca TL’yi bulacak bütçeyi yönetecek olan belediye başkan adayları seçime 3 hafta kala başkanlık yemini etmeye başladı.

PROJEYLE BİRLİKTE YEMİN

AK Partili adaylar, hizmette ayrım olmayacağı, herkese eşit hizmet verileceği, sosyal politikaların güçlendirileceği, kamu kaynaklarına hassasiyet gösterileceği gibi ilkelerin yer aldığı yemin metnini proje lansman toplantılarından sonra kamuoyu önünde okuyup yemin ediyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, TVNET ekranlarında söz konusu metni okuyup yemin etmişti. Kurum’un yanı sıra başka bazı başkan adayları da yemin etti. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu ve Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı da AK Parti’nin gerçek belediyecilik yeminini eden adaylardan bazıları oldu.

BÜTÇELERİ 1,5 TRİLYON TL

Belediye ve bağlı idarelerin bütçe büyüklükleri parmak ısırtıyor. Belediye bütçeleri şehrin büyüklüğüne göre bazı bakanlıklardan daha fazla. 2024 ocak-aralık bütçe tahmini belediye ve bağlı idareler için gider toplamı 1 trilyon 525 milyar TL öngörüldü. Aynı dönem için gelir tahmini ise 1 trilyon 370 milyan 137 milyon TL. Geçen yılın aynı döneminde gider 900 milyar, gelirleri ise 818 milyar TL olarak gerçekleşti.

DEVLET GİBİLER

Megakent İstanbul’un bütçesi belediye iştiraki şirketlerle birlikte 516 milyar TL’yi buluyor. Başkent Ankara’nın 2024 bütçesi ise 92 milyar TL olarak kabul edilmişti. Diğer büyükşehirlerin parmak ısırtan bütçeleri ise şöyle: İzmir 45,1 milyar TL, Adana 16,9 milyar TL, Bursa 11,7 milyar TL, Gaziantep 12 milyar TL, Konya 24 milyar TL, Kayseri 11,5 milyar TL, Antalya 16 milyar TL, Diyarbakır 12 milyar TL, Eskişehir 8,8 milyar TL, Erzurum 6,5 milyar TL, Mersin 19,5 milyar TL, Kocaeli 32 milyar TL, Samsun 17,7 milyar TL, Sakarya 9,3 milyar TL, Aydın 5,8 milyar TL, Balıkesir 23,4 milyar TL, Denizli 11,6 milyar TL, Hatay 6,3 milyar TL (2023), Malatya 10 milyar TL, Kahramanmaraş 16 milyar TL, Muğla 5,3 milyar TL, Ordu 4,6 milyar TL, Tekirdağ 6,3 milyar TL, Trabzon 7,3 milyar TL, Şanlıurfa 13,1 milyar TL, Van 4,5 milyar TL.

EN AZI 400 MİLYON TL

Büyükşehir dışındaki illerin bütçesi de azımsanacak gibi değil. Erzincan'ın 2024 bütçesi 2,2 milyar TL, Bingöl'ün 1,5 milyar TL, Elazığ'ın 4,5 milyar TL, Afyonkarahisar'ın 2,8 milyar TL, Kütahya'nın 4, 1 milyar TL, Uşak'ın 3 milyar TL, Bolu'nun 1,8 milyar TL, Giresun'un 1,7 milyar TL, Nevşehir'in 1 milyar TL, Karaman'ın 660 milyon TL, Çorum'un 3,9 milyar TL, Niğde'nin 430 milyon TL, Edirne'nin 2,8 milyar TL, Burdur'un 1,2 milyar TL, Gümüş-hane'nin 402 milyon TL.

İşte o yemin metni

AK Parti, yerel seçim beyannamesinde ilk kez belediye başkanlarına yönelik bir yemine yer verdi. Yemin metninde şu ifadeler bulunuyor: “Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek, amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma, dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerini gecikmeden ve kaliteli şekilde icrası için azami gayret sarfedeceğime, belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma, emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma, milletim hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim.”







