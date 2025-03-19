Benzersiz bir kahramanlık örneği

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Şahin, deftere şunları yazdı: “Türk ve Dünya tarihinde derin ve silinmez izler bırakarak müstesna bir yere sahip olan, vatan topraklarımızın şahit olduğu en büyük destanlarımızdan Çanakkale Zaferi, benzersiz bir mücadele ve kahramanlık örneği olarak tarihe mal olmuştur. Fedakarlıklarıyla tarihimizdeki dönüm noktalarından her zaman başarıyla çıkan kahraman ecdadımızın emanetlerine ve bu kutsal vatana sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir. Bu anlamlı günde başta zat-ı alinize olmak üzere aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”