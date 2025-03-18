Göktürk-1 uydusu 100 bininci görüntüyü Çanakkale Şehitler Abidesi'nden aldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" başlığıyla yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığının kuruluşunun birinci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğunun devam ettiği aktarıldı.

Uzay yolculuğu kapsamında Göktürk-1 uydusunun Şehitler Abidesi'nden aldığı görüntüye yer verilen paylaşımda, "8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor." ifadeleri kullanıldı.