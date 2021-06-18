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Berkin Elvan davasında karar

Berkin Elvan'ın Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Tutuksuz sanık polis memuru F.D, "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. F.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Berkin Elvan davasında karar
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilde bulunan tutuksuz sanık F. D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Berkin Elvan'ın ailesinden müdahiller anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ile Özge Elvan'ın yanı sıra taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bazı CHP, HDP ve TİP milletvekilleriyle çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etti.

Yurt dışına çıkış yasağı

Mahkeme heyeti, müdahiller, sanık ve taraf avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık F.D'yi "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. F.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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