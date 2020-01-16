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POLİTİKA

Berlin’de çözüm bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu konuda (Libya) muhatabımız Ruslardır. Hafter’e birtakım fısıldamalar oldu. ‘Süre istiyoruz’ dediler. Berlin’de bir noktaya gelmelerini bekliyoruz.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Medya temsilcileriyle biraraya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya başta olmak üzere pek çok konuda önemli mesajlar verdi

ASKER SAYISI İHTİYACA GÖRE

(Libya’ya asker gönderilmesi) Bizim orada sayıları zamanla değişen personelimiz var, eğitim veriyor, danışmanlık yapıyor. Bu anlaşmanın içinde Savunma ve İşbirliği Ofisinin de kurulması var. Bu ofis marifetiyle oradaki askeri eğitimle ilgili ihtiyaçlar neyse bu konuda karşılıklı bilgi alışverişleri devam ediyor. Ofiste ihtiyaca göre sayı değişiyor.

SAHADA KARŞILIĞI YOK

(Hafter’in Moskova’yı terk edişi) Birtakım haberler çıktı. Hafter tarafının Meclis Başkanının ateşkesin bittiğine yönelik açıklamaları, sahada bunun karşılığı yok... İlkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Sayın Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu konuda bize muhatap Ruslardır. Hafter’in ne yapacağı konusunda, Berlin’de konferans var. Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak. Orada Hafter de Serrac da var. Hafter’e birtakım fısıldamalar oldu. İpi koparmadılar, ‘yapmıyoruz’ demediler, ‘süre istiyoruz’ dediler. Berlin’de bir noktaya gelmelerini bekliyoruz.

SÜREÇ HENÜZ ÇÖKMEDİ

Anlaşmanın imzalanmaması durumunda en kötü senaryo, oradaki Libyalı kardeşlerimiz mücadeleyi sürdürecekler. Onları desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz. Libya’da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz. Bu erken olur. Libya’da Rusya var, BAE, Mısır, Suudi Arabistan, hatta Fransa’nın olduğu söyleniyor. Onlarla karşı karşıya kalabilir miyiz, kalmak istemeyiz. Onlar da bu noktaya getirmek istemezler.

İDLİB’DE ÖLÜMÜNE VARIZ

  • Soçi’den sonra rejim sözünü tutmadı. İdlib’deki mülteciler ‘hükümet kontrolündeki bir alana gidemeyiz’ diyor. Ruslarla konuşarak orada güvenli bir alan, kışı orada geçirsinler, daha sonra görüşmeler sürer. 12 gözlem noktamız var. Bizim emir kesin, oradan çekilmemiz sözkonusu değil. Arkadaşlarımızı güçlendirdik. Yeteri kadar mühimmatları var. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyerek görevlerini yapacaklar. İdlib pazarlık konusu değil.

BARIŞ PINARI'NDA B VE C PLANI

(Barış Pınarı Harekât bölgesi) Saldırılar oluyor. Doğusu ve batısında Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde teröristlerin varlığı azaldı. Türkiye ve Rusya 23 ortak devriye yaptı. Başlangıçtaki tepkilerin, teröristler tarafından kurgu olduğu ortaya çıktı. Kontrol ettiğimiz bölgenin güneyinde, M4 karayolunda 12 ortak devriye attık. Tacizler devam eder, görüşmeler, konuşmalar çözüm olmazsa B ve C planımız var.

GÖRÜŞMELER OLUR, OLACAK

  • (MİT Başkanı Fidan'ın, Suriyeli muhatabı ile teması) Türkiye egemen ve bağımsız devlet. 82 milyonun hak ve menfaatleri sözkonusu. İlgili kişi, kurum, birimler, ülkemizin hak ve menfaatlerinin sağlanması için konuşmalar, görüşmeler, temaslar, bu hususlar çerçevesinde yapılması gerekenler yapıldı, yapılacak.

S-400 YAKINDA HAZIR

Eğitim süreci devam ediyor, bazıları tamamlandı, bazıları sürüyor. Kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek nisan-mayıs aylarında gerçekleşecek. S-400 ile ilgili planlandığı şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek.

F-35 HEYETİ NEREDE

  • Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz orada ortağız, diğer ülkelerle aynı haklara sahibiz. Sözleşmede ‘S-400 alırsanız bunu size vermeyiz’ diye madde var mı? Yok. Heyet gitsin, çalışsın dediler, hâlâ heyet yok. Suriye’de Rusların S-400’ü var, yanıbaşında İsrail’in F-35’i uçuyor. O onu görüyor, o da onu görüyor. Norveç’te, Baltık’ta var. Haydi buyurun çözelim. ‘Hayır efendim, ‘S-400 alırsan bu iş olmaz’ diyorlar.

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