Beşiktaş Truman'ın kaptanını yedi

Beşiktaş-M isimli Türk gemisiyle çarpışan ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın kaptanı görevinden oldu. Kaptan Dave Snowden, komuta etme yeteneğine olan güvenin kaybedilmesi nedeniyle 20 Şubat'ta görevden alındı. “Nimitz” sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken “Beşiktaş-M” adlı ticaret gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadı ancak bu kapsamla araştırma başlatıldı. ABD Donanması, soruşturma sırasında Kaptan Snowden'in görevden alınmasına karar verdi. ABD ordusu, "Snowden geçici olarak Atlantik Deniz Hava Kuvvetlerine atanacak. Görevden alma, Truman'ın 12 Şubat'ta Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken Beşiktaş-M adlı ticari gemiyle çarpışmasının ardından gerçekleşti. ABD Donanması komuta subaylarını en yüksek standartlarda tutar ve bu standartlar karşılanmadığında onları sorumlu tutmak için harekete geçer” açıklamasını yaptı.