Beşiktaş'ta park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

İstanbul'daki kaza Beşiktaş Ulus'ta Adnan Soygun Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu 34 GA 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki araca çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kadın hafif şekilde yaralandı.