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Takip sırasında motosikletli polisin çarptığı üniversiteli Doğa ağır yaralandı

Takip sırasında motosikletli polisin çarptığı üniversiteli Doğa ağır yaralandı

08:3221/05/2025, Wednesday
DHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çanakkale'de ‘dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ile yaşanan takip sırasında, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e (22) polisin kullandığı motosiklet çarptı. Doğa Güneş kazada ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Polis ekipleri denetim yaptıkları sırada, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, kaçmaya başladı. Şüpheli sürücü kaçışını sürdürürken, motosikletli polis timi takibe başladı. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Doğa Güneş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Doğa Güneş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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