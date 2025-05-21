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Konya'da jipin çarptığı yaya öldü

Konya'da jipin çarptığı yaya öldü

08:2821/05/2025, Çarşamba
AA
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Mustafa A.'nın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa A.'nın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jipin çarptığı 49 yaşındaki Mustafa A. yaşamını yitirdi.

E.T'nin kullandığı 34 SK 0101 plakalı jip, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (49) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sürücü E.T polis ekiplerince gözaltına alındı.




#1 ölü
#Beyşehir
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