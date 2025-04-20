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Beşiktaş'taki kan donduran cinayeti işleyen katil her şeyi itiraf etti

Beşiktaş'taki kan donduran cinayeti işleyen katil her şeyi itiraf etti

14:3220/04/2025, Pazar
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Cengiz Şire Beşiktaş'taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu.
Cengiz Şire Beşiktaş'taki mekanda eşinin gözü önünde ensesinden vurulmuştu.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede oturan 44 yaşındaki Cengiz Şire, kapüşonlu bir saldırgan tarafından eşinin gözü önünde ensesinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu belirlenen 22 yaşındaki Kadir N., Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan sorgulamada, cinayeti işlediğini ve tüm süreci ayrıntılı olarak itiraf etti.

Olay, 15 Nisan 2025 Salı günü saat 23.30 sıralarında Beşiktaş'ın Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir kafeteryada eşiyle sohbet eden Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir saldırgan tarafından ensesine sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şire'yi hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti


Saldırı anı, kafeteryanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu saldırganın Şire'ye yaklaşarak silahını ateşlediği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor. Cengiz Şire'nin eşi, dehşet anlarında şoka girerken, çevredekiler panik içinde kaçıştı.



Tetikçi Edirne'de yakalandı


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Saldırganın olay sonrası birkaç araç değiştirerek Kağıthane'ye gittiği belirlendi. Kimliği tespit edilen Kadir N. (22), Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Suç kaydı bulunmayan Kadir N., ilk sorgusunda tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti.


Cinayetin azmettiricileri aranıyor


Polis, cinayetin ardındaki azmettiricileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın sebebi henüz netleşmezken, Cengiz Şire'nin öldürülmesi Beşiktaş'ta büyük yankı uyandırdı.



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