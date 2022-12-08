Gündem Beştepede Anayasa toplantısı Başörtüsüne anayasal güvence getirilecek
ANKARA

Beştepe’de Anayasa toplantısı: Başörtüsüne anayasal güvence getirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de Anayasa toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı zirvede Meclis’e sunulacak Anayasa teklifi görüşüldü. 24'üncü ve 41'inci maddelerde de değişiklik yapılması beklenen teklifle, başörtüsüne anayasal güvence getirilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beştepe’de Anayasa toplantısı: Başörtüsüne anayasal güvence getirilecek
​Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de Anayasa toplantısı yapıldı.

Ankara’da Anayasa değişikliği için kritik bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de anayasa toplantısı yapıldı. Külliye’deki toplantıda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum da yer aldı. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi, geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin imzasına açılmıştı.

MECLİS’E SUNULACAK

Teklifte, anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Anayasa’ya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Numan Kurtulmuş'tan 6'lı Masa'nın anayasa teklifine ilişkin açıklama: Darbe dönemlerine özentidir
GÜNDEM
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı Masa'nın anayasa teklifine ilişkin açıklama: Darbe dönemlerine özentidir
Bir haftada 11 Filistinli katledildi

Bir haftada 11 Filistinli katledildi

​İşgalci İsrail'den yargısız infaz.
Hastasını morfin bağımlısı yaptı

Hastasını morfin bağımlısı yaptı

​Doktora 700 bin TL kaptırdı.
Naziler darbe yapacaktı

Naziler darbe yapacaktı

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.
ABD PKK'yla kol kola

ABD PKK'yla kol kola

​Suriye'de ortak devriyeye devam.
CENTCOM başsağlığı dilemişti

CENTCOM başsağlığı dilemişti

​Türkiye'ye saldıracak teröristleri eğitiyordu.
Kişiye özel rota

Kişiye özel rota

​Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı.

Türk-İş'in alt sınırı 7 bin 785 TL

Türk-İş'in alt sınırı 7 bin 785 TL

​İşverenlerin beklentisi 7 bin lira.
Fiyat takibi kolaylaştı

Fiyat takibi kolaylaştı

​Marketler ürünlerin verilerini sisteme aktaracak.
Ham petrol 11 ayın dibinde

Ham petrol 11 ayın dibinde

​Akaryakıtta 2 liralık indirim.
Beştepe'de Anayasa toplantısı

Beştepe'de Anayasa toplantısı

​Başörtüsüne anayasal güvence getirilecek.
F-16 artık nihayete ermeli

F-16 artık nihayete ermeli

​Alımı sınırlandıran maddeler yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.
Gripse 3 gün okula göndermeyin

Gripse 3 gün okula göndermeyin

​Eğitime 1 hafta grip molası.
64 bin kişi daha konut sahibi oldu

64 bin kişi daha konut sahibi oldu

​TOKİ'de kura heyecanı sürüyor.
Fuarın gözdesi çocuklar

Fuarın gözdesi çocuklar

​Tüyap iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını açtı.
Ekipler şaşkına döndü

Ekipler şaşkına döndü

​Toprağın altından cephane çıktı.
Sel baskınlarına dikkat

Sel baskınlarına dikkat

​Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.