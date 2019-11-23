Gündem "Beştepedeki CHPli iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnceyi derin devletin adamı ilan etmişti
POLİTİKA

"Beştepe'deki CHP'li iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği "Bir CHP'li, partide genel başkan olmak için Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddiası tüm taraflarca yalanlandı. Ancak söz konusu kriz CHP'de ilk değil. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçmleri sonrası kendisine kurultay çağrısı yapan İnce'yi 'derin devletin' adamı ilan etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Muharrem İnce, CHP 36. Olağan Kurultay'ında.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Muharrem İnce, CHP 36. Olağan Kurultay'ında.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden CHP'li bir isimle görüştüğünü ve CHP Genel Başkanlığı için o isme yardımcı olacağını iddia etmişti.

'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'

Kemal Kılıçdaroğlu, bu ismi bildiğini ancak açıklamayacağını ifade ederken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı konuşmada bunun yalan olduğunu belirterek "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına yanıt: Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına yanıt: Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

'Bu kişi Muharrem İnce'dir'

Rahmi Turan, herkesin merak ettiği o ismi açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre o isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Muharrem İnce. Turan hata yaptığını ifade etti ve "Bu kişi Muharrem İnce’dir diye ben açıklamıyorum. Bu kaynağın verdiği bir isimdir. İnce’nin söyledikleri de doğru olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru olabilir. Ben kaynağın bana verdiği ismi açıkladım. Kaynak soruluyor. Eğer gerekirse kendisi çıkar ve açıklar. Benim bu kaynağı şimdi açıklamam çok ayıp olur. Kaynağımı 20 yıldır tanıyorum. İnce’nin söyledikleri de doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklamaları doğru. Benim ne söylememi istiyorsunuz?, O zaman benim verdiğim bu haber yanlıştır, ben hata yaptım" dedi.

Muharrem İnce: Erdoğan açık ara fark atmıştır
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Muharrem İnce: Erdoğan açık ara fark atmıştır
CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendiren Muharrem İnce: "Elimizde sonuçlar var. Sonuç belli. Recep Tayyip Erdoğan açık ara fark atmıştır" dedi.


Kriz yeni değil

24 Haziran genel seçimlerinde 8. mağlubiyetini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti içinden tepkiler yöneldi. Kılıçdarıoğlu'na koltuğu bırakması yönünde çağrı yapan Muharrem İnce, partiyi kurultaya götürmeye davet etti. Buna yanaşmayan genel başkan, İnce ile ilgili Ankara kulislerini sarsan bir iddia ortaya attı.

'İnce'yi getirmek isteyen derin devlet'

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın bir iş insanına söylediği belirtilen; "İşler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

  • 'Ben konuşursam dağlar dize gelir'
  • Kendisine yöneltilen iddialar karşısında bir süre sessizliğini koruyan İnce, CHP Manisa İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamayla genel merkeze sinyal gönderdi. İnce, "Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir" ifadelerini kullandı.
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