Beykoz'da horoz dövüşü baskını: 21 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nisan ayında Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını aldı. Emniyet ekipleri söz konusu adrese güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında horoz dövüşü yapılan yeri sağlayan ve dövüşü organize edenlerle 21 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananların horoz dövüşü yoluyla kumar oynadıkları belirlendi. Operasyon sırasında 3 horozla birlikte, 10 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 kişiye 'Hayvan dövüştürmek' suçundan toplam 194 bin 187 lira para cezası uygulandı.