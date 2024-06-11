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Beykoz'da huzurevinde skandal: Yaşlı hastayı döven zanlı tutuklandı

İstanbul Beykoz'da hizmet veren bir huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan personel tutuklandı. Huzurevindeki yaşlı hastaya uygulanan şiddetin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

00:55 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:57 - 11/06/2024 Salı
DHA
Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.
Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.

Beykoz'da huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan personel Mehmet Şakir Ö., tutuklandı.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde, Beykoz Kavacık'ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. İddiaya göre; hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan A.G., İ.Y., ve D.A.Ç.'ye şiddet uyguladı. Bu anlara ilişkin görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada huzurevine giden polis ekipleri tarafından mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı. Polis ekipleri, hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö.'yü, Kavacık'ta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


O anlar kamerada

Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.


Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.


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