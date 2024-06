Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni proje: Profil analizinin yapılmasını planlıyoruz

TÜBİTAK'ın yayınladığı çağrıyla 5 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden araştırmacı başvuruların geldiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Şu an akademik bir jüri tarafından başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. Araştırma sonucunda yayınlayacağımız raporun bu alanda temel bir kaynak olacağına ve iş birliklerimizi güçlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş, kadınların maruz kaldığı şiddetin ve sorunların kaynağının belli bir kültür, inanç ve coğrafya olmadığına vurgu yaparak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayımladığı rapora göre dünyada her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor. Ve şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından daha azı yardım talep ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet; yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel insan haklarını ihlal ettiği gibi, aile ve toplum üzerinde de derin yaralar açıyor. Kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. İnsan yaşamının her alanında huzur ve barış ortamını tehdit eden şiddet olgusu karşısında, siyaset üstü bir duruş benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.