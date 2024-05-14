Bir öğretmene şiddet olayı daha: Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak yaptığımız hazırlık çalışmaların içerisinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık, yasal düzenlememiz de metnin içerisinde var" dedi.