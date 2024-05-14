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Bir öğretmene şiddet olayı daha: Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından bıçaklandı

Elazığ'da 8'inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.'yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.

15:22 - 14/05/2024 Salı
DHA
Limak Ortaokulu
Limak Ortaokulu

Elazığ'daki olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı. Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'müsterih olun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen kanununa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir." diyen Erdoğan, İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyip "Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız." dedi. Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirdi. Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.

#Elazığ
#Öğretmen
#Limak Ortaokulu
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