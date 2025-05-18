Beylikdüzü'nde düğün konvoyundaki araçlar zincirleme kazaya karıştı: 3 kişi yaralandı

Yakuplu mevkiinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, gelin almaya giden düğün konvoyunda bulunan 2 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazaya karışan 1'i hafif ticari araç olmak üzere, 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluşan trafik, hasarlı araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.