Beylikdüzü'nde öğrenciler son dersini Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde yaptı

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri dünyada ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Mumya balıkları ziyaret eden öğrenciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, ziyaret eden öğrencilere önce balığın besin kaynağı olarak önemini anlatırken, ardından müzeyi gezdirerek sergilenen balıklar hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Balcı, gezi sırasında tüm öğrencilere balık pişirmenin tekniklerini gösterdi. Gezi sonrası öğrencilere balık ikram edilirken, gençler müzeye yoğun ilgi gösterdi.

DENİZLERİN VE BALIĞIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Öğrencilere deniz ve balık hakkında bilgi veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı: “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Denizin ve balığın önemini anlattık. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlarımızdır. Denizleri evimiz gibi temiz tutmayınız. Bugün oltamızı atıyoruz çeşit çeşit farklı lezzetlerde balık yakalıyoruz. Bu bizim ve ülkemiz için bir nimet. Balığın ve denizin önemini bilmeliyiz” diye konuştu.

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BALIK EN FAYDALI BESİN KAYNAĞI

Sezon açıldığından beri palamut akının devam ettiğini vurgulayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı: "Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Besin değeri çok yüksek. Palamut mevsimindeyiz. Palamut irileşti yağlandı. Tam bir omega 3 deposu haline geldi. Öğrenci kardeşlerimize burada palamut şiş, palamut pirzola ve palamut köfte ikramında bulunduk. İlk kez bu çeşitleri tadan arkadaşlarımız vardı. Çok beğendiler. Kılçık derdi yok. Özellikle yaşlı ve çocuklarımız mutlaka haftada iki, üç gün balık yesinler” dedi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Müzeyi gezen öğrencilerden Berat Uzun, “Ara tatilden önce burada Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezmek bizim için büyük bir onurdur. Her ne kadar denizi görsek de bilmediğimiz birçok canlı varken Kenan Bey bizlere bu bilgileri sundular. Merakımızı giderebilme konusunda çok yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

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BURASI ÇOK GÜZEL

Müzeyi ziyaret eden bir diğer öğrenci Sude Esmer ise çok keyif aldığını ifade ederek, “Burası çok güzel bir yer. Daha önce bu kadar büyük balıkları bir arada görmemiştim” dedi.

ÖĞRENCİLER BALIK PİŞİRDİ

Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri müzedeki balıkları inceledikten sonra balık ziyafeti çektiler. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı öğrencilere balık pişirme tekniklerini öğretti. Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler stres attı.