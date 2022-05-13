Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne kardeş geldi: Kültürün iki yolu

İstanbul ve Ankara’nın, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projelerinin tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek festivallerin detaylarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.

Ersoy, 28 Mayıs’ta başlayacak festivallerin, 16 günde 2 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacağını ve 6 binden fazla sanatçıyı ağırlayacağını söyledi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl, 53 farklı kültür sanat kurumunun da katılımıyla 84 noktada gerçekleşeceğini belirten Ersoy, 4 bin 500’ün üzerinde sanatçının yer aldığı, bin 500’den fazla etkinlik yapılacağını kaydetti.

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Mehmet Nuri Ersoy

SİNAN BİR KEZ

DAHA SAHNEDE

Rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Glykeria’nın, AKM’de, açılışa özel bir konser vereceğini ve AKM’nin festival boyunca, operadan dijital sanatlara, sinemadan söyleşiye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar geniş yelpazede bir seçki sunacağını aktaran Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası, festival kapsamında bir kez daha Mimar Sinan’ın görkemli yaşamını AKM’de sahneye taşıyacak. Müzik şöleni yaşatacak konserler ve Devlet Tiyatrosu’nun özel gösterimleri de sanatseverlerle

buluşacak” dedi.

ANKARA KONSERE DOYACAK

Başkent Kültür Yolu Festivali rotasına da değinen Ersoy, “Başkent Kültür Yolu” rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergahta Ulucanlar Müzesi’nden başlayarak CSO Ada’ya kadar uzanıyor” dedi. Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin, CSO Ada Ankara’da Güney Koreli K-Pop grubu Mirae’nin açılış konseriyle başlayacağını söyledi. Festivalde Emircan İğrek, Göksel, Kubat, Sakiler, Sattas, Simge Sağın ve Yüksek Sadakat’in ücretsiz konserlerde sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Ersoy, “Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin çok değerli sanatçıları tarafından sahnelenecek ‘Aida’,

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‘Kuğu Gölü’, ‘Midas’ın Kulakları’, ‘Romeo ve Juliet’ gösterileri ise Büyük Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak” diye konuştu.