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Beyoğlu'nda imalathanede çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda imalathanede çıkan yangın söndürüldü

07:5518/10/2024, Cuma
AA
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Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Beyoğlu'nda binanın giriş katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.


Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Aralığı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.


Sokakta park halindeki bir araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



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